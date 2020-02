Buitenaardse egel met superkracht

Sonic is een buitenaardse egel met blauw haar en één geweldige superkracht: hij kan ontzettend hard rennen. Als hij machtswellustige aliens achter zich aankrijgt, moet Sonic zijn thuisplaneet Mobius ontvluchten. Via een magische ring belandt hij op Aarde, in het Amerikaanse slaapdorp Green Hills. Met zijn knetterende loopvermogen veroorzaakt de pijlsnelle egel daar al snel een stroomstoring. Meteen roepen de autoriteiten de hulp in van alienjager Dr. Robotnik (Jim Carrey). Gelukkig schiet sheriff Wachowski (James Marsden) Sonic te hulp.

Herkenbare jeugdthema’s

Sonic - eerder al bewerkt tot animatieserie en tekenfilm - is een avontuur voor jong en oud. Voor de kleintjes is de film een leuke eerste kennismaking met het hyperenergieke blauwe snelheidsduiveltje dat worstelt met herkenbare jeugdthema’s als gezinsdynamiek en vriendjes maken. Zij die vroeger opgroeiden met de beroemde Sega-spelcomputer, zullen vol opwinding zien hoe hun gameheld van toen tot leven is gewekt. Het egeltje kreeg een gelikte, digitale restyling en ook zijn plotse, menselijke trekjes zijn geestig. Sonics favoriete film? Speed natuurlijk!

Maar hoe innemend de tegendraadse Sonic ook is, het is Jim Carrey die de show steelt. De acteur met het elastieken gezicht zet een duivels lekkere Robotnik neer. Een slechterik die het liefst een latte met gestoomde Oostenrijkse geitenmelk drinkt en in zijn schurkenlab naar anarchistische liedjes luistert. Zijn motto: iene, miene, mollen maar! Aldus geschiedt.

✭✭✭