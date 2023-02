Actrice Liz Snoijink na medische misser behandeld aan kanker

„Ik kan hier nu wel openheid van zaken over geven, omdat het er nu allemaal weer goed uitziet”, zegt Snoijink. „Dat maakt het makkelijker om erover te praten, dus dan mag ook iedereen het weten.” In het interview onthult de actrice dat door haar eigen standvastigheid kon worden ontdekt dat ze leed aan kanker.

„De eerste klachten kwamen in oktober 2021. Het leek me dus verstandig de huisarts te zien. Een zinloos bezoek, zo bleek, want zonder mij te onderzoeken stuurde hij me weer weg. Hij wees met het vingertje en zei: ’Nu niet denken dat je kanker hebt, hoor! Dat heb je namelijk niet.’ Het leerde me een belangrijke les: als je onderzocht wil worden, sta er dan ook op dat het gebeurt.”

Volhouden

Uiteindelijk was het een bevriende maag-darm-leverarts die Liz wel wilde onderzoeken. Niet veel later werd er gestart met behandelingen om de ziekte tegen te gaan. „Op een gegeven moment kon ik niks meer, behalve in bed liggen en om me heen kijken. Ik moest er maar gewoon doorheen, want ik wist waarvoor ik het deed. Door vol te houden ziet alles er nu weer goed uit en ben ik in het bekende controlecircuit beland. De komende vijf jaar blijven ze me in de gaten houden, te beginnen met eens per drie maanden en later afbouwend naar minder periodiek.”

