Gordon krijgt ’milde waarschuwing’ van burgemeester Blaricum

Het nieuws kwam naar buiten tijdens een RondeTafelGesprek met raadsleden dinsdagavond, in antwoord op een vraag van het raadslid Ramona Beesterboer. Die merkte op dat er op het terras van Blushing regelmatige grotere groepen mensen bij elkaar staan, met koffie of soep. Volgens haar zijn de groepen ’soms zo groot dat zij passanten in de weg staan’. De burgemeester liet daarop weten dat zij de ’samenscholingen voor zijn zaak in het hart van het dorp ontoelaatbaar vindt’. ,,De eigenaar van Blushing heeft daarover van mij een brief ontvangen.’’

Volgens haar zijn er meer horecagelegenheden in Blaricum waar gasten blijven plakken. Ze vindt dat de horeca dat strenger moet aanpakken, en laat de verantwoordelijkheid voorlopig bij hen. ,,Wij willen niet direct met het bonnenboekje langs gaan’’.