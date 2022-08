Jim Bakkum en Bettina eenmalig terug als Danny en Sandy in Grease-musical

Jim (34) en Bettina (43) leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen toen ze samen in Grease speelden. Ze vielen destijds niet alleen voor elkaar, maar reden toen ook met een auto van het toneel af de orkestbak in en hielden daar lichte verwondingen aan over. In 2011 trouwden ze. „Grease is de sleutel van waar we nu staan. Het was het begin van ons leven samen en inmiddels zijn we een gezin rijker”, aldus Bakkum. „Wij doen op professioneel vlak zelden iets samen, maar dit jubileum konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. We kunnen niet wachten”, vult Holwerda aan.

Eerder dit jaar werd bekend dat de musical Grease volgend jaar terugkomt. Het is nog niet bekend wie Danny en Sandy gaan spelen, maar voor het voorproefje heeft producent Albert Verlinde het acteurskoppel gestrikt. „Ik heb ze destijds samengebracht in de musical, met verstrekkende gevolgen. Dan heb ik het niet alleen over hun beruchte val in de orkestbak. Ze zijn verliefd geworden, getrouwd en hebben inmiddels drie prachtige kinderen. Een liefdesverhaal met een happy end. Ik ben heel blij dat ze ja tegen dit optreden hebben gezegd. Het is uniek om hen straks weer als Danny en Sandy te zien.”

Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat Olivia Newton-John is overleden. Zij speelde Sandy in de originele Grease-film. Volgens een woordvoerder is nog niet duidelijk of tijdens de Uitmarkt wordt stilgestaan bij haar dood.