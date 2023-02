Premium Het beste van De Telegraaf

Jänis van Haut (24): ’mijn vader is onschuldig aan De pompmoord’

Jänis heeft nog altijd het gevoel dat haar jeugd haar afgenomen is. Ⓒ Kro-Ncrv

In 2004 veroordeelde het Gerechtshof in Arnhem Hein Krombos, Godfried van Haut, Marty en Kobus tot celstraffen van zes tot acht jaar. Zij zouden in 1985 de jonge caissière van een pompstation in het Gelderse Warnsveld na haar dienst op brute wijze met messteken om het leven hebben gebracht. In de serie De pompmoord van Kro-Ncrv worden ernstige vraagtekens gezet bij de groepsveroordeling aan de hand van de originele verhoortapes, het strafdossier en gesprekken met direct betrokkenen.