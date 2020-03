’Familie Michael Jackson geeft 3 ton aan entertainmentindustrie’

Volgens de New Yorkse zender FOX 5 geeft de Jackson-familie in totaal 300.000 dollar weg aan de muziekindustrie en aan medewerkers op Broadway en in Las Vegas. „Dit virus, deze pandemie, raakt ons natuurlijk allemaal”, vertelt manager John Branca. „Dit is persoonlijk, daarom wilden we beginnen in onze eigen gemeenschappen.”

Het bedrag wordt in drieën gedeeld en aan instanties en goede doelen geschonken. Zo krijgt hulporganisatie Broadway Cares een ton, net als de voedselbank Three Square in Nevada en MusiCares, een non-profitorganisatie dat een vangnet biedt voor muzikale artiesten in tijden van nood.