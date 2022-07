Twin Peaks-acteur Lenny Von Dohlen (63) overleden

„De wereld is op 5 juli een geweldige man verloren. Mijn broer Len was gepassioneerd over alles wat hij deed en iedereen om hem heen”, schrijft Catherine. „Hij hield ervan om te lachen. Hij gaat nu verder met zijn spirituele reis.”

Von Dohlen kreeg vooral bekendheid met zijn rol als Harold in de misdaadserie Twin Peaks. Later speelde hij diezelfde rol in de film Twin Peaks: Fire Walk With Me. Ook speelde Von Dohlen in onder andere Home Alone 3, Electric Dreams en de Oscar-winnende film Tender Mercies.