Voorkennis blijkt een vloek in Parijs

Dit keer neemt ze ons mee naar Parijs. Naar de aanslagen van 13 november 2015. Maar ook verder terug de recente geschiedenis in, naar de bomaanslagen uit de jaren tachtig, die de lichtstad deden huiveren. De diverse terreurdaden en hun slachtoffers worden verbonden door een jonge Nederlandse vrouw, die in 1989, halsoverkop naar de Franse hoofdstad vertrekt op au pair te worden.

Fotograaf

Deze Marie, ooit een mollige puber die droomde van een carrière als fotograaf, is op de vlucht voor zichzelf. Ze is tot in het diepst van haar ziel gekwetst door een van haar docenten op de academie. Een vrouw die haar het verschil leerde tussen kijken en zien, die zij bewonderde, aan wie ze zich laafde, van wie ze dacht dat ze haar vriendin was. Totdat uitkwam dat deze dame haar slechts had gebruikt voor haar eigen gewin: ze had haar - zonder dat ze het wist - gebruikt voor een kunstproject.

De naïeve Marie wordt volwassen op de harde manier. Want ook in Parijs is haar pad niet eenvoudig. Ze komt terecht bij een beschadigd gezin, nadat de vader - een gevoelige man van deftige komaf - enkele jaren ervoor slachtoffer werd van een bloedige aanslag op het warenhuis Tati. Hij leert haar dat voorkennis een vloek is. En dat het gepaard gaat met een groot gevoel van schuld. Of schemert er kort voor die onheilsdag in 2015 ook een vleugje wraak door, jegens die ene zelfzuchtige docente?

