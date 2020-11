Durek Verrett wil prinses Märtha Louise ten huwelijk vragen

Durek heeft het koningspaar vorig jaar tijdens Kerstmis om toestemming gevraagd, vlak voordat de zelfmoord van Märtha Louise’s eerste echtgenoot Ari Behn bekend werd. Volgens Durek hebben ze ja gezegd ’nadat ze hem naar zijn carrièremogelijkheden hadden gevraagd.’ Dat vertelt de Amerikaanse sjamaan in een uitgebreid interview met Vanity Fair. De interviewer heeft de ring gezien, maar beloofde er verder niet over te schrijven. „Maar het is onnodig te zeggen dat het geschikt is voor een prinses en verwijst naar haar land en familie.”

Volgens Durek bleven ’de geesten de prinses vertellen over zijn plannen en bedierven ze zo de verrassing’, waardoor hij haar nog steeds niet gevraagd heeft. De coronacrisis frustreerde het voornemen verder. In maart, enkele dagen voor de Noorse lockdown, bracht Märtha Louise met haar dochters een bliksembezoek aan Durek in Amerika, en daarna zagen ze elkaar zes maanden lang niet. In september verraste hij haar op zijn beurt door via Amsterdam naar Oslo te vliegen voor haar verjaardag. Die brachten ze samen in quarantaine door.

Controversieel

Uit het vraaggesprek met Durek en Märtha Louise wordt duidelijk dat koning Harald en koningin Sonja nog steeds worstelen met het aanvaarden van Durek. „Mijn vader heeft altijd gezegd dat je trouw moet zijn aan wie je bent - anders zullen mensen dwars door je heen kijken - en ik denk dat hij misschien spijt heeft dat hij dat een paar keer heeft gezegd”, aldus de prinses.

„Voor Durek op het toneel kwam, maakte mijn moeder zich zorgen omdat ik al drie jaar geen vriend had gehad. Toen ik haar vertelde dat ik wel een vriend had en ze vroeg wie het was... Het is erg tegenstrijdig. Hier in Amerika sta je er meer voor open. In Noorwegen is het heel erg controversieel. Om bij een sjamaan te zijn, dat is heel, extreem. Het is gek.”