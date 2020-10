Zoon Robert Redford (58) overleden

Zijn overlijden wordt ook bekendgemaakt op de site van de stichting San Francisco Firefighters Cancer Prevention Foundation. De stichting zet zich in voor mensen die vanwege hun werk een verhoogd risico hebben om kanker te krijgen. James Redford wijdde daar een documentaire aan: Toxic Hot Seat. Zij noemen documentairemaker James Redford een ’ware voorstander van de mensheid, die een grote zorg droeg voor het welzijn en de veiligheid van brandweerlieden en het behoud van ons milieu’. „Jamie is er niet meer, maar zijn nalatenschap zal voortleven in de grote werken die hij produceerde. [...] Moge je rusten in vrede, broeder. En moge de familie Redford rust vinden.”

Robert Redford heeft zelf nog geen verklaring afgegeven. Het is de tweede keer dat de acteur een zoon verliest: zijn eerste zoon Scott stierf destijds tien weken na de geboorte aan wiegendood. Al eerder hing ook het leven van zoon James aan een zijden draadje, toen hij op 15-jarige leeftijd een ontsteking aan zijn dikke darm kreeg. Voor hij dertig was, had hij daardoor zijn dikke darm verwijderd en had hij twee levertransplantaties ondergaan.