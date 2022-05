Mogelijk nieuw boek over de Meilandjes: ’Er zit nog wel iets in de pen’

„Er zit nog wel iets in de pen, maar daar kunnen we nog niet teveel over zeggen. Het gaat over de komende tijd”, zei Erica zaterdag tijdens een vraaggesprek op het podium van de Libelle Zomerweek in Haarlemmermeer. Tegenover Shownieuws bevestigde ze even later dat er mogelijk een nieuw boek aankomt. „Daar zijn we nu over aan het spreken met Jan Dijkgraaf, de schrijver. Het is dus nog heel pril, maar ik denk wel dat het een heel leuk idee is”, zei Erica.

Het boek zou de opvolger moeten worden van de boeken die al eerder over de Meilandjes verschenen. Vooral het boek Erica, de motor achter de Meilandjes zorgde vorig jaar voor heel wat ophef. In de biografie vergelijkt Renkema vrouwen in boerka bijvoorbeeld met pinguïns en ze noemt hoofddoekjes ’niet normaal’. De mediastorm die daardoor rondom haar persoon ontstond, leidde er onder meer toe dat verschillende bedrijven niet meer met de bekende tv-familie samen wilden werken.