Spaanse koning Felipe ondanks kritiek op tribune bij WK voetbal

In Spanje klinkt veel kritiek op het besluit van de koning om naar het land te reizen. Qatar ligt al langer onder vuur vanwege de mensenrechtensituatie in de oliestaat. Ook zouden bij de bouw van de WK-stadions in Qatar duizenden arbeidsmigranten zijn omgekomen.

Naast Felipe hadden verschillende royals uit het Midden-Oosten al hun gezicht laten zien op het toernooi. Zo was bijvoorbeeld koning Abdullah van het overigens niet geplaatste Jordanië aanwezig bij de openingsceremonie. Ook kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië zat toen op de tribune. Die was bij de wedstrijd van zijn land ook getuige van de verrassende 2-1 overwinning op Argentinië.

Andere Europese koningen en prinsen zijn nog niet waargenomen op de tribunes in Qatar. Wel kwamen er onder meer via sociale media succeswensen en steunbetuigingen van de verschillende koningshuizen. Zo schitterde de Belgische koning Filip in een humoristisch filmpje waarin hij een training van de Rode Duivels leidt. De Britse prins William sprak zijn steun uit voor de teams van Engeland en Wales, en de Deense kroonprins Frederik zat met een voetbalsjaal klaar voor de eerste wedstrijd van Denemarken op het WK.

Koning Willem-Alexander en Máxima wensten de spelers en staf van het Nederlands elftal een ’sportief en spannend WK toe’. Willem-Alexander zal in ieder geval voorlopig nog niet naar het WK afreizen. Dat is mogelijk wel het geval als Oranje ver genoeg komt in het toernooi.