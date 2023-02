Premium Het beste van De Telegraaf

Verfilming ’Toen ik je zag’ verhaal over liefde en onmacht Isa Hoes: ’Antonie wilde niet dood, maar dit leven viel hem te zwaar’

Isa Hoes schreef het boek ’Toen ik je zag’, regisseur Ben Verbong maakte van dat boek een bioscoopbewerking. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Amsterdam - Tien jaar geleden schreef Isa Hoes Toen ik je zag, over haar relatie met Antonie Kamerling, haar man en maatje die op 6 oktober 2010 uit het leven stapte na een lange worsteling met zijn depressies. Regisseur Ben Verbong maakte van dat boek een bioscoopbewerking. Zij: „Dit is een film over een grote liefde.” Hij: „Maar zeker ook over onmacht.”