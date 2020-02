Herman Finkers: ’Ik vind één vrouw al een heel groot gezin’

Fotografe Julia (Daphne Bunskoek) samen met Jan (Herman Finkers), nadat zij hem met haar camera heeft betrapt bij een daad van verzet.

Herman Finkers (65) keert terug in de spotlights. Komende maandag gaat in Amsterdam De beentjes van Sint-Hildegard in première, een lichtvoetig relatiedrama dat door hem werd geschreven en waarin hij zelf ook de hoofdrol speelt. Johan Nijenhuis (Costa!, Onze Jongens) regisseerde deze bioscoopfilm. „Maar verwacht geen dames in lingerie”, zegt de Twentse schrijver droog. „Wel Herman Finkers in z’n onderbroek.”