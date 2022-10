Nét toen Brad Pitt zijn leven weer op orde had, sloeg Angelina Jolie keihard terug

Premium Buitenland

Druk neemt toe op Indonesië voor verklaring dodelijke stadionramp

De Indonesische politiechef van Malang, Ferli Hidayat, is ontslagen na de stadionramp zaterdag in Indonesië, waarbij zeker 125 mensen omkwamen. Negen andere hoge politiefunctionarissen zijn geschorst. Van achttien anderen wordt onderzocht wat precies hun rol was in het afvuren van traangas in het vo...