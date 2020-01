Jesse Metcalfe en verloofde na meer dan tien jaar uit elkaar

Metcalfe (41) en Santana (35) verloofden zich in augustus 2016. Hij vroeg Cara ten huwelijk op een zeilboot in New York en gaf haar een zelf ontworpen ring met een diamant van 5,5 karaat. Een daadwerkelijk huwelijk bleef echter uit. „We hebben nooit een datum geprikt”, liet Cara onlangs weten. „Eigenlijk voelt het alsof we al getrouwd zijn, omdat we al zo lang samen zijn.”

Het is niet bekend waarom de twee uit elkaar zijn. Wel doken onlangs foto’s op van Jesse die het gezellig had met een onbekende vrouw in een bar. Ook liet hij weten dat ze het allebei vreselijk druk hebben met hun werk.