Harry en Meghan delen schoolspullen uit aan kinderen in armoede

De graaf en gravin van Sussex hielpen bij het uitdelen van de schoolspullen, kleding, toiletartikelen en eten. De spullen konden worden opgehaald bij Knox Elementary in het zuiden van Los Angeles.

Op foto’s is het stel te zien met mondkapjes terwijl ze spullen uitdelen en praten met de kinderen. Harry is al jaren beschermheilige voor meerdere organisaties die zich inzetten voor kinderen, waaronder Scotty’s Little Soldiers en Children’s HIV Association.