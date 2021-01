Tjitske Reidinga heeft blaaskanker gehad

Eerder zei ze nog ironisch over de serie: „Een serie over kanker, leuk toch? Lekker licht thema. Maar zonder dollen de combinatie van het zware onderwerp en de humor in de serie sleept je er juist doorheen.”

Niemand wist toen dat Reidinga uit eigen ervaring kon spreken. Zes jaar geleden, toen ze in DeLaMar-zomerproducties als Palm springs en In de ban van Broadway speelde, kreeg ze de diagnose blaaskanker. Maar ze maakte het nooit bekend. „Ik wilde er geen aandacht voor, ik wilde vooral beter worden.”

Alleen haar collega’s stelde ze op de hoogte, zodat haar werk met aangepaste planning tussen de ziekenhuisopnames door kon doorgaan. Ze noemt het door blijven werken een ’reddingsmechanisme’ en ’een manier om te overleven’. „Het gaf afleiding.”

Getwijfeld aan een goede afloop heeft ze nooit, maar het proces noemt ze evengoed ’bijzonder pittig en mentaal moeilijk’.

In de serie Karlijn met een K ontdekt hoofdpersonage Karlijn harde knobbels in haar borsten, wat later borstkanker blijkt. „Ze komt steeds meer op zichzelf te staan. Iedereen om je heen probeert het natuurlijk goed te doen, maar het is een heel pittig proces”, zei Reidinga daarover. „Je wordt langzaamaan helemaal in zo’n proces van ziek zijn gezogen.”