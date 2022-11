Plagiaatzaak tegen Mariah Carey over kersthit is van de baan

Stone begon de zaak in juni. Hij claimde dat hij vijf jaar voordat Carey haar lied All I Want For Christmas Is You uitbracht ook al een nummer maakte met dezelfde titel. Stone nam het nummer, dat overigens niet hetzelfde klinkt en ook een andere tekst heeft, op onder de artiestennaam Vince Vance & The Valiants.

De zanger heeft de rechtbank maandag gemeld dat de zaak niet doorgaat. Hij claimde in eerste instantie 20 miljoen dollar als schadevergoeding, omdat Carey zijn „stijl en populariteit” zou exploiteren.

Carey bracht haar nummer in 1994 uit, bereikte de eerste plek in hitlijsten van 26 landen en verdient naar verluidt ieder jaar bakken met geld met haar kerstnummer.