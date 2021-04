AvroTros en Vincent TV zeggen niets meer over Hazes-docu

Het ging onder andere om shots van een van de laatste gesprekken die zij had met haar vader voor hij overleed. De makers meldden donderdagochtend dat de betreffende beelden uit het intro van de serie waren gehaald. Maar dit is volgens Erik Zwennes, de verloofde van Roxeanne en tevens haar manager, wel erg gemakkelijk. Hij stelt dat er geen enkel contact is geweest met de regisseur en de coproducent nadat Roxeanne duidelijk had gemaakt dat zij niet mee wilde werken aan de serie.

AvroTros en Vincent TV willen geen nadere toelichting meer geven op de gang van zaken en de nieuwe verwijten van Roxeanne en haar manager. „Niemand heeft er belang bij deze zaak via de media uit te vechten”, aldus een zegsvrouw van AvroTros. „Wij zullen er verder niets meer over zeggen.” Ook producent Vincent TV weigert commentaar te geven.

De weduwe van André Hazes, Rachel, en zijn zoon André hebben wel meegewerkt aan de film. Roxeanne is al jaren gebrouilleerd met haar moeder.