Rocker Alice Cooper breekt lans voor kleine poppodia

De steunbetuiging van Cooper komt nadat veel kleine poppodia bedreigd worden met sluiting. Vanwege de coronamaatregelen kunnen ze geen concerten meer houden en nu de regels versoepeld zijn, is het in veel gevallen ondoenlijk om aan de nieuwe regels te voldoen.

De Amerikaan vertelt in het interview hoe zijn band in Detroit optrad in bars en kleine zalen. Soms waren het ook bioscopen die tot concertzaal waren omgebouwd. „Dat soort plekken moeten blijven bestaan”, betoogt de rockmuzikant. „Hoe moet een jonge rockband anders goed worden?”

Veel spelen is belangrijk voor muzikanten, weet Cooper. „Het maakt dan niet uit of je voor twintig of tweehonderd man speelt. Zo bouw je een fanbase op. Juist door veel spelen in kleine zalen kunnen bands doorgroeien naar grote tournees.”