Hollywoodpersoneel dreigt met staking

De landelijke staking gaat door als met producenten voor maandag geen nieuw akkoord wordt gesloten, aldus de International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE). De bond vertegenwoordigt ongeveer 60.000 werknemers van achter de schermen. Als eerste zullen de grote studio’s worden platgelegd.

Deze week onderhandelt de vakbond nog verder met producenten over zaken als werk- en rusttijden en loonsverhogingen voor degenen die aan de onderkant van de loonschaal zitten. Volgens de producenten, verenigd in de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), zijn studio’s hard bezig om tot een deal te komen.

Minder werkuren

Vorige week heeft 90 procent van de IATSE-leden een stem uitgebracht over de kwestie waarbij meer dan 98 procent aangaf voor een staking te zijn. De vakbond wil onder meer minder werkuren. Soms zijn mensen wel veertien uur per dag in touw omdat de vraag naar tv-shows en films is toegenomen. Dat komt vooral door de populariteit van streamingplatforms zoals Netflix , Disney+, Apple TV+ en Amazon Video.

De bond wil ook een hoger loon voor werknemers bij streamingprojecten. Die krijgen nu minder betaald dan werknemers die aan shows voor televisie werken.

De laatste grote staking in Hollywood eind 2007, begin 2008 was die van scenarioschrijvers. De actie duurde drie maanden en dwong scriptshows te stoppen. Televisienetwerken lieten uit nood herhalingen van komedies en drama’s zien.