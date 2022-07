The Maccabees vormen nieuwe band met derde broer

De nieuwe band heeft al een keertje opgetreden, zo onthulde Felix op Instagram. Dat was donderdagavond voor vrienden en familie in OMEARA in Londen, een kleine concertzaal dichtbij Londen Bridge.

„Ik heb de afgelopen jaren met mijn broers aan een nieuwe plaat gewerkt”, schreef Felix op Instagram. „Het heeft even geduurd, maar we zijn eindelijk heel erg blij met hoe de band nu is.”

The Maccabees werd in 2004 opgericht door Orlando Week, Hugo White, Felix White, Rupert Shepherd, Sam Doyle en Robert Dylan Thomas. De samenstelling veranderde in de loop der jaren af en toe. In 2017 ging de band uit elkaar.