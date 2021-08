Premium Het beste van De Telegraaf

Tegenslag op tegenslag voor actrice Christina Applegate Ook Vlaardingen huilt om ’Kelly Bundy’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

De Nederlandse Martijn LeNoble is haar grote steun en toeverlaat. Ⓒ Getty Images

Als een donderslag bij heldere hemel kwam de diagnose MS bij Christina Applegate (49). De actrice, al jong bekend van haar rol als Kelly Bundy in de cultserie Married... with Children, had in haar leven al de nodige medische tegenslagen, maar keek juist vol goede moed naar de toekomst. Op negenduizend kilometer afstand van Los Angeles, in Vlaardingen, kwam het nieuws al even zo hard aan. Thuis, bij Christina’s Néderlandse schoonfamilie...