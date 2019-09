René Froger mist Gordon niet bij De Toppers

Volgens René zijn De Toppers „drie keer” beter zonder Gordon. „Muzikaal is het gewoon veel beter geworden”, zegt de 58-jarige zanger. „En ik denk dat de homogeniteit binnen de groep een stuk groter is. Er is veel meer rust.”

Over de andere Toppers is René positiever. „We zijn uiteindelijk heel goede vrienden, goede muziekvrienden.” Gerard Joling kent René al sinds 1982. „Dat gaat een stukje terug. Met die andere jongens is het gewoon samenwerken. Op het moment dat je op de bühne staat, ben je een Topper.”

Sinds 2005

„In principe” gaat René erover of bijvoorbeeld Joling of Gordon bij De Toppers zit - hij is deels eigenaar van het concept rond de optredens. „Maar dit is een dingetje dat het publiek bepaalt”, voegt hij eraan toe.

De Toppers traden in 2005 voor het eerst op. Toen bestond de zanggroep uit Joling, Froger en Gordon. In 2008 verving Jeroen van der Boom Joling nadat die was opgestapt vanwege een ruzie, een jaar later keerde hij echter weer terug en gingen ze als viertal verder. Gordon vertrok in 2011 om zich te kunnen richten op zijn andere zanggroep Los Angeles: The Voices en zijn televisiecarrière, waarna de mannen als trio verdergingen. In 2017 voegde Jan Smit zich als vierde Topper bij de groep.