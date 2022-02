Sean Penn in Oekraïne voor docu over Russische invasie

Video

Intiem MAFS-moment in bed gefilmd: ‘Zij had andere plannen’

Terwijl Maurice alleen op huwelijksreis lijkt te gaan, genieten Astrid en Sander wél van hun romantische vakantie in Married at First Sight. Dit kersverse koppel heeft het ondertussen in de hotelkamer op Mallorca erg gezellig. Eva van Riet praat ons weer bij over de nieuwste aflevering. Married at F...