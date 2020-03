Twee jaar geleden onthulde schrijver Oscar van den Boogaard (54) in zijn roman Kindsoldaat dat hij het resultaat was van een langdurige affaire van zijn moeder met niemand minder dan prins Bernhard, de echtgenoot van koningin Juliana. Dat kwam hem te staan op sarcastisch ongeloof en beschuldigingen van goedkoop effectbejag, in dit verder matig ontvangen familie-epos.