John Legend en Chrissy Teigen kopen nog een huis in Los Angeles

Het pand is compleet nieuw afgeleverd en voorzien van de modernste technieken. Er zijn onder andere vier slaapkamers en vier badkamers, een werkkamer en een grote open leefruimte met daarin een keuken die van de allerlaatste snufjes is voorzien.

Wat John en Chrissy met het huis gaan doen is niet bekend. Ze wonen immers even verderop in een veel grotere villa met hun kinderen Luna en Miles. Eerder dit jaar kochten ze ook al een peperduur appartement in New York, gelegen naast het penthouse dat al in hun bezit was.