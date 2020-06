Marieke Elsinga deelt frustratie: ’Ik ben sterk en fit, niet dik!’

„Ik ga hier iets doen dat ik niet zo vaak doe, namelijk mijn frustratie delen”, schrijft Marieke op Instagram. Ze legt uit dat ze vaak aanbiedingen krijgt voor partnerships van bekende merken en dat meestal afslaat. Een aanvraag namens een ’bekend afslankmerk’ zit haar echter behoorlijk dwars. Uit de begeleidende mail concludeert ze: „Er staat dus dat er bij mij wel wat (corona?)kilo’s af kunnen! Het bureau bedoelt het heus niet kwaad en ik sta redelijk stevig in mijn schoenen, maar wie zijn zij om dat voor mij te bepalen?”

„Mijn lijf is sterk en fit. ’Hilversum slank’ ben ik misschien niet en daar zit volgens mij precies de kracht. Als we blijven doen alsof elke vrouw eruit moet zien zoals in de bladen of op tv, geven we écht het verkeerde signaal af.”

Marieke laat nog weten dat ze met dit bericht heus geen bevestiging vraagt, maar dat ze wil bijdragen aan een normaler zelfbeeld. Iets waar ik zelf ook mee worstel.”