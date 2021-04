Prins William laat BAFTA’s schieten vanwege overlijden Philip

Prins William, sinds 2010 de ’president’ van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), zou zaterdag te zien zijn in een voorafgaand aan de uitreiking opgenomen gesprek met kostuumontwerper Jenny Beavan en make-upartiest en kapper Sharon Martin. De prins zou zondag een videotoespraak houden over de veerkracht van de filmindustrie in coronatijd.

De uitreiking van de filmprijzen is dit jaar vanwege de coronapandemie in twee delen opgesplitst. De kleinere prijzen worden zaterdag uitgereikt en de prijzen in de belangrijkste categorieën, zoals Beste Film en Beste Regisseur, worden zondag digitaal overhandigd.

William is elk jaar van de partij tijdens de uitreiking van de BAFTA’s. Vorig jaar zat hij met zijn vrouw Catherine in de zaal.