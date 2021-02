Nederlandse make-upartiest (35) Jaysira Ravenberg komt om bij crash in Ghana

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan het AD dat de Rotterdamse Ravenberg, een 33-jarige vriendin uit Amsterdam en een 26-jarige Nederlandse vriend op slag dood waren. Een ooggetuige vertelde aan Citi News dat er een defect was onder de vrachtwagen, waardoor de bestuurder de controle verloor en op de verkeerde rijbaan belandde.

Op sociale media staan bekende Nederlanders, in met name de hiphopscene, stil bij het overlijden van de jonge moeder. Zo schrijft voetballer, rapper en Mocro Maffia-acteur Royston Drenthe op Instagram: „We zijn een echte kwijtgeraakt. Rust zacht, queen. Meer dan sprakeloos, jij had dit niet verdiend.”

Actrice Imanuelle Grives deelt onder andere haar bewondering voor Ravenberg: „Je laat héél véél mensen verdrietig achter, die enorm naar je opkeken, van je hielden en van je bijzondere levenslessen wilden leren. Ik wens sterkte aan jouw naasten, familie en vrienden. Je zult enorm worden gemist!”

Ook de Nederlandse hiphopsterren Boef en Lil’ Kleine laten op sociale media weten te rouwen om Ravenberg.

Een familielid vertelt aan het AD dat Ravenberg met de twee inzittenden in Ghana was om straatarme kinderen te ondersteunen. ,,Jaysira was meer dan alleen een influencer. Jaysira was een lieve nicht, een leuke dochter en bovenal een geweldige moeder. Ze probeerde altijd klaar te staan voor alles en iedereen. Ze dacht ook altijd aan de mensen die het wat minder hadden.”

FunX maakte afgelopen voorjaar nog een reportage over Ravenberg, die door de coronacrisis haar werkzaamheden als make-upartiest moest neerleggen. Ze ging zich vervolgens inzetten voor ouderen. En dat deed ze door fruitmandjes te maken, voorzien van kaartjes met telefoonnummers van volgers die door de ouderen konden worden gebeld als zij zich eenzaam voelden.