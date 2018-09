Genesius Penning voor Burleson

„Stanley is een veelzijdige theaterpersoonlijkheid die niet alleen een enorme carrière op het toneel heeft, maar een net zo’n indrukwekkend oeuvre achter de schermen als choreograaf. Daarnaast geeft Stanley zijn kennis door aan jonge theatermakers en -performers door het geven van lessen, workshops en masterclasses”, aldus de jury.

De penning is een roségouden kopie van het exemplaar dat in de jaren vijftig door Wim Sonneveld werd ontvangen uit handen van danser en filmster Fred Astaire, toen ze samen werkten aan de Hollywood-film Silk Stockings. De munt kwam later via de erven van Sonneveld in handen van Jos Brink. Zijn partner Frank Sanders koestert de munt nog steeds.