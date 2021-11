Lil Kleine kan lachen om gestolen horloge

In de video is te zien dat Lil Kleine met vrienden aan het dineren is. „Weet jij misschien hoe laat het is? Want, eh...”, vraagt de rapper lachend aan een van zijn tafelgasten.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine heet, werd donderdag beroofd van zijn horloge tijdens een albumrelease-party van zijn goede vriend en dj Jack Shirak. Hij zou naar verluidt onder schot zijn gehouden en met een pistool zijn geslagen. De politie bevestigde vrijdag alleen dat er een gewelddadige poging tot diefstal had plaatsgevonden. De zaak wordt nog onderzocht.

Het management van Lil Kleine liet aan De Telegraaf weten: „Wij zijn geschrokken door wat er in Rotterdam is gebeurd. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan en wij wachten het resultaat daarvan af. Los van wat kleerscheuren maakt Jorik het goed.”