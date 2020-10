Cardi B deelt per ongeluk naaktfoto

Ze zegt in de opname dat ze het foutje snel wil vergeten. „Ik ga zo naar een feestje en ik wil er niet eens meer aan denken. Het is wat het is, shit happens. Het was niet eens de eerste keer. Maar ik ben stripper geweest dus wat maakt het uit.”

Nadat ze de foto had gedeeld, gingen er geruchten dat dit het werk was van iemand anders en Cardi van plan was diegene juridisch aan te pakken. Maar in een nieuwe Story op Instagram ontkent de rapper dat. „Ik heb niet gezegd dat ik iemand aan zou klagen. Er valt niemand aan te klagen, want het was gewoon mijn eigen stomme fout.”