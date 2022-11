Kanye West wil zich weer verkiesbaar stellen als president

Op Twitter verscheen zondagavond een video waarin de Britse journalist Milo Yiannopoulos, bekend van de conservatieve nieuwssite Breitbart, te zien is. „Dit is Milo, hij werkt aan de campagne”, zegt de 45-jarige West in de video, die op het account van PatriotTakes verscheen. Iemand in de video vraagt daarop of dit een officiële aankondiging is. „Ik geloof van wel. Bedankt, ik neem het aanbod graag aan”, zegt Yiannopoulos daarop.

West vertelt in de video, die inmiddels is verwijderd, ook kort over zijn presidentiële ambities. „Het is simpel: niemand kan me vertellen wat ik wel of niet mag zeggen. We werken aan de toekomst.”

West deed in 2020 mee als onafhankelijk kandidaat, maar had zoals verwacht geen schijn van kans. De rapper kreeg verspreid over twaalf staten zo’n 60.000 stemmen. Ter vergelijking: Joe Biden kreeg er meer dan 74,8 miljoen. West richtte zich met zijn slogan ’KANYE 2024’ direct op de volgende verkiezingen.