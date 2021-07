Foto jarige George (8) is eerbetoon aan prins Philip

George poseerde voor de foto zittend op een Land Rover, een van de favoriete auto’s van Philip. De kist van de echtgenoot van koningin Elizabeth werd tijdens zijn uitvaart in april vervoerd op een door hem ontworpen model van de auto.

George werd geboren op 22 juli 2013 in het St. Mary’s Hospital in Londen. Het oudste kind van prins William en Catherine is de derde in lijn van troonopvolging.