’Justin Timberlake wil dronken avondje met andere vrouw goedmaken’

Volgens hen komen ze hier doorheen en weten ze allebei hoe belangrijk hun familie is. Dit meldt E! News. „Justin voelt zich schuldig en wil het goed maken. Zij is fantastisch voor hem en hij beseft terdege wat voor een geluksvogel hij is.”

„Volgens hem is er dan ook niets aan de hand en was hij gewoon een gezellig avondje uit met zijn collega’s, niets meer en niets minder”, aldus een bron. „Hij had een tikkie teveel gedronken, wat duidelijk zichtbaar was op de verspreide filmpjes. Maar er is niets gebeurd dat niet door de beugel kan.”

Timberlake en Wainwright werken samen aan een film, American football-film Palmer. De opnames vinden momenteel plaats in New Orleans.