George Clooney steunt door overstroming getroffen Italianen

De 60-jarige Clooney bezocht een aantal lokale middenstanders om ze te vragen wat ze nodig hadden, om vervolgens op hun verzoek met ze op de foto te gaan. De acteur is zeer geliefd in de omgeving, omdat hij de streek al jaren financieel steunt en hulp biedt waar dat nodig is.

„Dit stadje is sterk en komt er hoe dan ook bovenop. Ik moet zeggen dat de situatie heftiger is dan ik had verwacht, als je het met je eigen ogen ziet. Er zijn vele miljoenen euro’s nodig om alle schade te herstellen, maar dat gaat goed komen, daar zorgen we voor. Laglio komt beter dan ooit terug”, aldus George.