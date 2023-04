Premium Het beste van De Telegraaf

Het dondert tussen Machine Gun Kelly en Megan Fox: ’Hij heeft elke dag andere vrouwen’

Door Rosanne de Jong

Ⓒ ANP

Een paar weken geleden werden ze nog hand in hand gespot in een tropisch oord en leek de strijdbijl daardoor écht begraven, maar toch loopt het naar verluidt allesbehalve lekker tussen Megan Fox en Machine Gun Kelly. Een ingewijde onthult tegenover The Sun dat Fox niet meer in het huis van de rockster zou wonen en ze vanwege de vermeende drama afwezig was tijdens zijn verjaardagsfeest. Er zou sprake zijn van de zoveelste breuk in de knipperlichtrelatie van het showbizzkoppel en daardoor heeft Machine Gun Kelly tijd om de bloemetjes buiten te zetten, aldus de ingewijde. „Elke dag nodigt hij vrouwen uit, staan er dure auto’s voor zijn huis en geeft hij luidruchtige feestjes.”