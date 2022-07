Premium Het beste van De Telegraaf

Bajesklanten boos: ’Boris Becker boft met belangrijke baan’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Boris’ medegevangenen zijn boos; zij moeten jaren wachten op één van de betere baantjes, Becker heeft die al na enkele weken bemachtigd. Ⓒ anp

Het leven in de nor wordt steeds beter voor Boris Becker. ’Promoveerde’ hij eerst al van de ’horror’ van Wandshworth naar ’welzijnsgevangenis’ Huntercombe, in die relatief veilige inrichting heeft hij nu ook een baantje! Niet één waarvoor hij simpele rotklusjes moet doen, maar één waarbij hij als klassenassistent zijn medegevangenen alles mag vertellen over sport en gezondheid. Geen wonder dat die andere bajesklanten stikjaloers zijn en hun woede niet onder stoelen of banken steken...