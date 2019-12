Maxime Meiland ondergaat wortelkanaalbehandeling

Maxime Meiland heeft maandag een bezoekje aan de tandarts gebracht. Ⓒ ANP

De onlangs uitgebrachte wijn van de familie Meiland is de hele maand december dé huiswijn in het restaurant van sterrenchef Herman den Blijker. Om dat te vieren schoven de Meilandjes aan om een hapje te eten in het restaurant van de bekende kok. Grote afwezige was Maxime Meiland, die het waarschijnlijk de komende dagen met vloeibaar voedsel moet doen...