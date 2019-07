Iran zet zangeres Joss Stone land uit

Het is in Iran voor vrouwen namelijk niet toegestaan op te treden voor een publiek, zo vertelt ze op Instagram. Toen de zangeres aankwam in het land, hoorde ze dat ze op een zwarte lijst was gezet. De 32-jarige Amerikaanse werd vervolgens vastgehouden en een dag later het land uitgezet.

Hoewel het geen leuke ervaring was, heeft Stone niets dan positieve woorden voor de Iraanse douane. „Tot het moment dat we op het vliegtuig naar huis stapten, bleven ze sorry zeggen.”