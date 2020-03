Liefdesbreuk Estelle: Vriend in cel na roof

Een Nederlandse man zou vorige week maandag, samen met een ander persoon, in een luxe restaurant op Ibiza in gesprek zijn geraakt met een Italiaanse vrouw. Later zou diezelfde man de vrouw van haar horloge hebben beroofd. Hij flirtte met haar en tijdens een omhelzing bij het toilet zou hij haar horloge hebben afgedaan.

De volgende dag zou Morad staande zijn gehouden op het vliegveld van Ibiza, kort voordat hij zijn vlucht naar Palma de Mallorca wilde nemen. De andere persoon met wie hij zou zijn is nog voortvluchtig.

Privé spotte Estelle vorig jaar samen met de toen nog onbekende man in een sterrenrestaurant. Ze zei destijds: „Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld. Met Morad kan ik de hele wereld aan!”

Op het Instagram-account van de diva is geen foto meer van hen samen te vinden. Aan de relatie tussen Morad en Estelle zou dan ook inmiddels een einde zijn gekomen.