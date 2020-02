Voogdijverzoek Rob Kardashian afgewezen

Vorig jaar leken Rob en zijn ex Blac Chyna de strijdbijl te hebben begraven, maar in januari werd duidelijk dat de twee elkaar toch weer in de rechtszaal zouden treffen. TMZ meldde toen dat de broer van Kim Kardashian de volledige voogdij over de driejarige eiste, omdat Chyna zich onverantwoord zou gedragen als Dream bij haar is.

Het voormalig model zou volgens haar ex thuis wilde feesten geven en heel vaak dronken zijn. Ook zou ze daar cocaïne snuiven en mensen hebben bedreigd. Volgens Rob heeft het gedrag van Chyna z’n uitwerking op Dream. Het meisje zou „seksuele houdingen” van haar moeder hebben geïmiteerd en ook naakt hebben getwerkt bij Rob thuis. De peuter zou daarnaast geregeld woorden als ’bitch’ gebruiken en ’what the fuck’ roepen. Ook neemt Chyna het volgens Rob niet zo nauw met de persoonlijke hygiëne van hun dochter.

Rob eiste in de voogdijzaak dat Dream alleen nog in de weekenden naar haar moeder gaat, en dat daar altijd een nanny bij aanwezig zou zijn. Dat verzoek is afgewezen, waardoor het meisje nu vijf dagen in de week bij haar moeder blijft wonen.