Britney Spears weigerde haar moeder Lynne te zien

„Lynne ging naar Britneys huis maar werd niet binnengelaten. Ze heeft het meerdere malen geprobeerd maar Britney weigerde haar te zien en spreken omdat ze woedend is op haar moeder. Ze neemt het haar enorm kwalijk dat ze haar niet beschermd heeft de afgelopen 13 jaar”, aldus een bron.

Eerder deze maand diende Lynne een verzoek in om zo’n 550.000 euro uit Britneys vermogen te krijgen om haar advocatenkosten te betalen. Moeder Spears claimt dat ze deze kosten heeft gemaakt om Britney vrij te krijgen, al is absoluut niet duidelijk of dat daadwerkelijk ook zo is.