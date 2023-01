Britse acteur Julian Sands (65) vermist na hike in Californië

De zoektocht naar de twee vermiste bergwandelaars is al sinds vrijdag bezig. Maar het noodweer bemoeilijkt de reddingsacties flink. De politie heeft woensdag pas bevestigd dat Sands een van de twee vermisten is.

Sands was sinds begin jaren tachtig te zien in meer dan 120 films en series. Tot zijn bekende titels behoren A Room with a View, Leaving Las Vegas, Warlock en Arachnophobia. Ook was hij te zien in een van de seizoenen van hitserie 24.