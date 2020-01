Billie Eilish treedt op bij Oscars

Ⓒ REUTERS

Zangeres Billie Eilish, die het afgelopen weekend de grote winnaar werd bij de uitreiking van de Grammy's, zal optreden tijdens de uitreiking van de Oscars op 9 februari. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Het is niet duidelijk wat Eilish gaat zingen. Maar het lijkt waarschijnlijk dat zij de titelsong van de nieuwe Bond-film No Time to Die gaat laten horen.