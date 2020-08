Ali B voortaan door het leven als Ali Buikspier?

„7 weken geleden besloot ik dat mijn uiterlijk een weerspiegeling moest zijn van mijn innerlijk .. nog een lange weg te gaan maar we zijn onderweg”, schrijft Ali naast een foto waarop hij zijn sixpack toont.

In een andere post op het sociale medium deelt de rapper een filmpje waarop te zien is dat hij push-ups doet. „De hele wereld is een grote gym...als ik wist dat ik me zo lekker zou voelen door de juiste training en de juiste voeding was ik veel eerder begonnen”, aldus Ali.

Het jurylid van diverse zangprogramma’s is niet de enige die zich de laatste maanden in het zweet heeft gewerkt. Zo showden Frank Lammers en Mark Labrand onlangs ook hun afgetrainde lijven.