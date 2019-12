Paay: ’Toen ik geld had was ik het minst gelukkig’

„Op de momenten dat ik geld had was ik het minst gelukkig”, vertelt la Paay openhartig. Waar ze wel gelukkig van wordt? „Ik ben erg van het gewoon prima hebben, lekker kunnen eten, een gezellig warm huisje.”

In een uitzending van Van der Vorst Ziet Sterren gaf haar ex-man Adam Curry in 2018 aan dat hij ook niet bepaald gelukkig werd van een vette bankrekening. Hij vertelde dat veel geld hebben ook zijn nadelen heeft. „Veel geld hebben is een gezeik, vind ik”, aldus Curry, die zijn fortuin grotendeels vergaarde met internet-ondernemingen. Naar schatting bestond het vermogen van hen samen toentertijd uit zo’n 60 à 70 miljoen euro.

Patricia en Adam waren ruim 20 jaar getrouwd, totdat Adam haar verliet voor Mickey Hoogendijk.

In Rooijakkers Over De Vloer, dat woensdagavond om 21:30 uur bij RTL4 te zien is, vertelt Patricia ook over haar huidige echtgenoot Robbert Hinfelaar en hoe het nu gaat na de heupoperatie die ze ondergaan heeft.