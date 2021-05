NPO verplaatst programma De bluffer

De kijkcijfers waren laag voor een programma op het hoofdpodium van de publieke omroep: afgelopen week zagen iets meer dan 250.000 mensen de Powned-show. Nu is, na twee afleveringen, besloten De bluffer te verplaatsen naar na het late journaal rond 23.50 uur.

„Helaas pakt de psychologische quiz De bluffer niet zo uit als we hadden gehoopt. Dat heeft niet gelegen aan de inspanningen van omroep Powned en presentator Rutger Castricum. In de toekomst zullen zij ongetwijfeld nieuwe initiatieven ontplooien voor NPO 1 en sterker terugkomen”, aldus een woordvoerder. Omroep Max mag het gat in de programmering de komende vier weken vullen met afleveringen van Bed & breakfast.

Dino’s bezorgservice, het nieuwe programma van Jandino Asporaat, werd onlangs helemaal van de buis gehaald op donderdagavond. Daarvoor wordt nog ’een andere uitzendplek’ gezocht.

Bekijk ook: Programma Jandino Asporaat van de buis

De NPO is momenteel bezig met een koerswijziging om te verjongen en te vernieuwen, wat al veel tumult in Hilversum teweeg heeft gebracht. Programma’s als Radar, Opsporing verzocht en Andere tijden liggen onder vuur.

Zendermanager Remco van Westerloo zei daar afgelopen week in De Telegraaf over: „Iedereen heeft een brandend hart overgehouden aan het stoppen van De wereld draait door, ik ook. Maar als je kijkt naar het kerkhof van onmisbare programma’s door de jaren heen, dan kun je daar een heel dik boek mee vullen. De waarheid is ook dat er altijd weer nieuwe creativiteit en vernieuwing komt. Wat ons betreft is die balans op orde.”

Dan mag er ook weleens iets mislukken, volgens Van Westerloo. Hij sprak al in zijn eerste maand als zendermanager, bijna twee jaar geleden, over De bluffer. „Iedereen vergeet dat echt nieuwe titels even tijd nodig hebben. Ik vond Rutger Castricum in ieder geval van grote klasse getuigen.”